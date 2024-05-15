Эти 5 привычек «убивают» ваш смартфон: эксперты рассказали, чего нельзя делать за гаджетом

Мобильный телефон должен нормально работать минимум три-пять лет. У некоторых пользователей смартфон спокойно работает более десяти лет. Конечно, гаджет устареет, но работать в меру своих возможностей.

Однако у некоторых смартфоны ломаются слишком часто, некоторые жалуются на замедление работы и «глюки» уже через несколько месяцев после покупки нового девайса.

К такой неприятности приводят определенные ошибки в эксплуатации, которые допускает каждый второй пользователь.

Неправильная зарядка

Вы тоже привыкли полностью разряжать телефон, а потом заряжать его всю ночь? Такой подход плохо влияет на состояние батареи, она быстро теряет емкость.

Чтобы продлить сроки работы батареи, стоит придерживаться правила 80-20. Разряжать телефон до 20% и не заряжать выше 80%. Так батарея не засчитывает полный цикл зарядки и батарея служит дольше.

Использование смартфона на зарядке

Когда телефон заряжается не стоит им пользоваться. Забудьте об играх и серфинге сети.

Телефон на зарядке плохо «реагирует» на дополнительную нагрузку. Это может существенно уменьшить емкость батареи, а также привести к перегреву.

Установка лишних приложений

Плохая привычка многих пользователей смартфонов — установка большого количества приложений, которыми часто не пользуются.

Большое количество программ увеличивает нагрузку. Кроме того, установка программ и игр из непроверенных источников несет дополнительную угрозу. Также стоит удалять приложения, которыми вы больше не пользуетесь.

Включение сразу всех беспроводных технологий

Включайте Bluetooth только когда пользуетесь беспроводными наушниками или колонками, Wi-Fi — только когда нужен интернет. Постоянно включенные беспроводные технологии, включая GPS создают ненужную нагрузку.

Использование смартфона в неблагоприятных условиях

Стоит отказаться от использования смартфона при слишком высоких или слишком низких температурах.

Старайтесь не доставать смартфон из кармана в морозные дни. В жару стоит оставлять смартфон в тени, а не под открытыми солнечными лучами.