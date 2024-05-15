Эти 5 фраз убивают самооценку ребенка: предупреждение от психолога

Все родители мечтают вырастить своего ребенка успешным и уверенным в себе человеком. Однако этой цели достигают не все, и виноваты в этом чаще всего именно родители.

Даже любящие мамы и папы часто употребляют опасные фразы, которые ранят сердце ребенка. Психологи советуют немедленно выбросить эти фразы из своего лексикона, иначе вы разрушите самооценку своего малыша.

«Не стыди меня»

Эту фразу так и хочется произнести, особенно, если ребенок плохо ведет себя на людях. Однако стоит воздерживаться, иначе ваш малыш станет молчаливым, нерешительным и робким.

«Ты все испортишь»

Позволяйте ребенку допускать ошибки, искать их и разбираться с последствиями. С таким подходом малыш получит ценный опыт.

А вот продолжение фразы «Ты снова все делаешь не так», «Иди, я сама все сделаю», приведет к тому, что ребенок станет неопытным и неумелым, а также будет бояться новых дел.

«А вот Петя…»

Сравнение с другими детьми — это самый распространенный способ унижения. Каждый ребенок уникален и родители должны напоминать ему об этом и акцентировать внимание на сильных сторонах.

«Какой ты у меня неразумный»

Не стоит указывать на недостатки ребенка, даже если у малыша что-то не получается. Если постоянно называть ребенка тупым, он не захочет меняться и смирится с клеймом, которое на него навешали родные люди.

«Не лезь, у тебя все равно не получится»

Не стоит заранее настраивать ребенка на неудачу. Наоборот, говорите о том, что стоит попробовать, и вы будете гордиться своим малышом, зачем если у него не получится. Так ребенок не будет бояться искать себя и примерять новые роли.

В общем психологи советуют сосредотачивать внимание ребенка на его сильных сторонах и помогать идти по жизни. Именно помогать, а не делать все самостоятельно. Пусть малыш получает ценный опыт и знает, что мама и папа всегда рядом и помогут в любой ситуации.