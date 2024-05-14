Киевстар запустил особые условия на популярную услугу

Сделав важный шаг в поддержку украинских фермеров, Киевстар, крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины, заключил партнерское соглашение с Trimble, американским лидером в области сельскохозяйственных технологий, предложив выгодное предложение.

Начиная с мая и до конца года, украинские фермеры могут бесплатно разблокировать систему автономного вождения на основе дисплея Trimble GFX на сельскохозяйственной технике до уровня RTK, а также активировать услугу Trimble xFill Premium для резервного копирования сигнала RTK при подключении годового пакета сигнала RTK от «Киевстар».

По словам Ильи Полтакова, директора по развитию нового бизнеса «Киевстар», это беспрецедентное предложение призвано помочь аграриям сориентироваться в сложные времена. «Мы понимаем, что фермеры, как и другие бизнесы, переживают сложные времена. Именно поэтому мы предлагаем такие специальные условия, которые позволят им экономить средства и делать свою работу еще эффективнее, чтобы вместе поддержать украинскую экономику».

Услуга RTK-коррекции меняет правила игры в сельском хозяйстве, обеспечивая точное ориентирование и навигацию техники с координатами в реальном времени с точностью до 2,5 см. Эта технология повышает производительность труда, снижает производственные затраты, облегчает работу водителей и способствует повышению урожайности.

Чтобы воспользоваться этим ограниченным по времени предложением, которое будет действовать до конца 2024 года, аграрии могут обратиться к дилеру Trimble или подать заявку на сайте «Киевстар». Акционные условия действительны в течение одного года с момента подключения. Сотрудничество «Киевстар» и Trimble является значительным шагом вперед в поддержке аграрного сектора Украины и популяризации умного земледелия.