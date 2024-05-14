На MEGOGO вышел второй сезон документального сериала «Воины»

Сегодня медиа-сервис MEGOGO запустил долгожданный второй сезон документального сериала «Воины», произведенный и профинансированный MEGOGO ORIGINALS. Сериал доступен для просмотра бесплатно с оригинальным звуком и переводом на жестовый язык.

Новый сезон, состоящий из шести эпизодов, углубляется в истории узкоспециализированных военнослужащих, в частности спецназовцев, диверсантов и защитников неба.

Эти мужественные люди оказываются в опасных ситуациях, полагаясь на свою изобретательность и непоколебимую решимость, чтобы выжить. Несмотря на истощение, они не сдаются, зная, что от их стойкости зависит будущее их территорий.

Команда MEGOGO ORIGINALS расширила рамки проекта, чтобы поделиться уникальными историями бойцов за линией фронта. Съемки проходили в разных регионах, в частности в Киеве, Херсоне, Донецке и Соледаре. В процессе монтажа были использованы архивные кадры героев, материалы Армейского телевидения и открытые источники, что обеспечило всестороннее и захватывающее впечатление.

Этот документальный сериал является пронзительной данью храбрости и жертвенности этих невоспетых героев, и MEGOGO ORIGINALS гордится тем, что выносит их истории на передний план.