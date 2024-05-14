Диетолог назвал неочевидную причину набора лишнего веса

Диетолог Майкл Мосли рассказал Daily Mail, что быстрое поглощение пищи без должного пережевывания может привести к потреблению большего количества калорий, чем нужно, и, как следствие, к набору лишнего веса. Причина, по его словам, кроется в задержке реакции насыщения, вызванной процессом пищеварения.

По словам Мосли, нужно 30-40 минут, чтобы пища попала в тонкий кишечник, где рецепторы стимулируют выработку глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) — гормона, который сигнализирует мозгу об ощущении сытости. Это означает, что быстрое поглощение пищи может привести к перееданию еще до того, как организм зарегистрирует ощущение сытости.

Мосли также отмечает, что люди, которые едят быстро, как правило, имеют более высокий уровень сахара в крови. Чтобы бороться с этим, он рекомендует применять осознанный подход к еде: медленно смаковать каждый кусочек, есть за столом, не отвлекаясь на телевизор или гаджеты, и выпивать стакан воды перед каждым приёмом пищи, чтобы быстрее почувствовать насыщение.

Как предупреждает Мосли: «Если вы едите быстро, вы можете набрать гораздо больше калорий, прежде чем поймете, что сыты». Замедляя темп и внимательнее относясь к своим пищевым привычкам, мы можем лучше контролировать потребление калорий и поддерживать здоровый вес.