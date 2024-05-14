Как правильно выбрать кефир для похудения: ключевые моменты

Кефир, кисломолочный продукт, является популярным выбором среди тех, кто стремится похудеть и придерживается здорового питания. Несмотря на то, что кефир широко доступен по цене, не все кефирные продукты одинаково полезны.

Чтобы воспользоваться преимуществами кефира для похудения, учитывайте следующие важные факторы при выборе кефира:

Состав

Настоящий кефир должен содержать только два ингредиента: молоко и закваску (также известную как кефирный грибок). Если закваска не указана, это не настоящий кефир.

Содержание жира

Выбирайте кефир жирностью не менее 3,2% или 2,5%. Хотя это может показаться нелогичным для похудения, жирные кислоты необходимы для усвоения витамина D, который, в свою очередь, способствует усвоению кальция. Обезжиренный кефир может не иметь этих преимуществ.

Срок годности

Срок хранения кефира в холодильнике не должен превышать 7-10 дней. Если дольше, то он мог пройти термическую обработку или содержать консерванты, которые могут свести на нет его пользу для здоровья.

Советы по потреблению

Чтобы максимизировать пользу кефира для похудения:

Потребляйте его отдельно от других продуктов

Пейте его комнатной температуры (не подогревая в микроволновой печи)

Учитывая эти факторы и следуя этим советам, вы сможете максимально использовать потенциал кефира для поддержки вашего пути к похудению.