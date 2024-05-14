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Регуляторы ЕС обвиняют Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства

14.05.2024
Майкрософт

По сообщению Financial Times, регуляторы Европейского Союза готовы выдвинуть антимонопольные обвинения против корпорации Microsoft за якобы нарушение антимонопольного законодательства.

Ожидается, что Еврокомиссия обвинит американского технологического гиганта в создании монополии с помощью сервиса Teams, который предлагает обмен сообщениями, видеоконференции и совместное редактирование документов.

Брюссель обеспокоен тем, что тесная интеграция Teams с Windows и другими продуктами Microsoft подавляет конкуренцию на рынке подобных услуг. Кроме того, сервис ограничивает возможности пользователей переносить данные на другие платформы. В случае признания вины Microsoft может быть наложен значительный штраф в размере до 10% от ее глобального годового дохода.

Пытаясь избежать регуляторных проверок, в апреле Microsoft отсоединила Teams от своего программного пакета Office. Однако этого шага оказалось недостаточно. Источники указывают на то, что официальные обвинения могут быть выдвинуты в течение нескольких недель. Financial Times отмечает, что это не первая стычка Microsoft с регуляторами ЕС: в 2013 году компанию оштрафовали на 561 миллион евро за навязывание пользователям Windows браузера Internet Explorer

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14.05.2024
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