Регуляторы ЕС обвиняют Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства

По сообщению Financial Times, регуляторы Европейского Союза готовы выдвинуть антимонопольные обвинения против корпорации Microsoft за якобы нарушение антимонопольного законодательства.

Ожидается, что Еврокомиссия обвинит американского технологического гиганта в создании монополии с помощью сервиса Teams, который предлагает обмен сообщениями, видеоконференции и совместное редактирование документов.

Брюссель обеспокоен тем, что тесная интеграция Teams с Windows и другими продуктами Microsoft подавляет конкуренцию на рынке подобных услуг. Кроме того, сервис ограничивает возможности пользователей переносить данные на другие платформы. В случае признания вины Microsoft может быть наложен значительный штраф в размере до 10% от ее глобального годового дохода.

Пытаясь избежать регуляторных проверок, в апреле Microsoft отсоединила Teams от своего программного пакета Office. Однако этого шага оказалось недостаточно. Источники указывают на то, что официальные обвинения могут быть выдвинуты в течение нескольких недель. Financial Times отмечает, что это не первая стычка Microsoft с регуляторами ЕС: в 2013 году компанию оштрафовали на 561 миллион евро за навязывание пользователям Windows браузера Internet Explorer