iPhone теперь будет предупреждать пользователей о слежке

Apple выпустила iOS 17.5, представив новую функцию под названием «Обнаружение нежелательных трекеров местонахождения», которая предупреждает пользователей iPhone о потенциальной слежке.

Эта функция, разработанная в сотрудничестве с Google, обнаруживает Bluetooth-трекеры, которые перемещаются вместе со смартфоном пользователя, отправляя уведомления на устройства с iOS 17.5 и более новых версий, а также Android 6.0 и выше.

Сначала функция может обнаруживать только собственные устройства отслеживания AirTag от Apple, но в будущих обновлениях будет добавлена поддержка других популярных трекеров, таких как Chipolo, eufy, Jio, Motorola и Pebblebee.

Обновление iOS 17.5 также устраняет известные уязвимости и содержит другие улучшения. Кроме того, Apple выпустила одновременные обновления для iPadOS 17.5, macOS 14.5 Sonoma, watchOS 10.5, HomePod 17.5 и tvOS 17.5, обеспечив комплексное усиление безопасности и расширение функций в своей экосистеме.