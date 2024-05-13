Откуда коты знают, что хозяин скоро вернется домой: ученые открыли секрет

Многие владельцы домашних животных утвердительно скажут, что не только собаки чувствуют приближение хозяина. Очень многие коты также знают, что хозяин скоро придет и перед этим ждут его у входной двери. Как так происходит? Как они это могут предугадать? Ученые изучали этот вопрос и пришли к определенным выводам.

Есть несколько причин такого поведения

Никаких экстрасенсорных способностей и никакой магии. Кошки действительно знают, когда хозяин вернется домой, но на это есть несколько логических объяснений.

Хорошая память на повадки. Если у вас ежедневно более или менее одинаковый распорядок дня, вы в одно время идете на работу и в одно время возвращаетесь домой, то кошки это запоминают. В них вырабатывается привычка в определенный период времени готовиться к тому, что скоро хозяин придет. Хорошие биологические часы. Кошки имеют прекрасные внутренние часы и могут «настроиться» под график хозяина. Именно так они и ориентируются когда приближается час, в который домой кто-то должен вернуться. Эмоциональная связь. Недаром говорят, что кошки способны лечить депрессию и разные болезни. Они сканируют человека и очень тонко ощущают его на эмоциональном уровне. Однако речь идет только о тех кошках, которые живут с вами уже очень давно и между ними и хозяевами образовалась эта связь. Таким образом на подсознательном уровне кошки испытывают приближение хозяина, особенно если он в подавленном состоянии.

Также эксперты рассказали, почему коты иногда ходят боком и странно выгибают спину. Это свидетельствует о сильном испуге. Подобная поза их тела демонстрирует готовность защищаться или даже нападать. Такое часто можно увидеть, если одна кошка заметит другую, незнакомую ей. Или если перед кошкой внезапно возникнет собака, или что-то другое, что может ее напугать.