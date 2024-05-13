Можно ли каждый день есть овощи и фрукты: медики развеяли популярный миф

Многие считают, что здоровое питание – это как можно больше овощей и фруктов, причем каждый день. Мол, они имеют много витаминов и полезных микроэлементов, от них не будет лишнего веса и т.д. Однако медики опровергают этот миф. Говорят, что чрезмерное количество фруктов может вредить, как и ежедневное их потребление. По крайней мере, это касается нескольких разновидностей фруктов, содержащих много глюкозы, сахарозы и фруктозы. Некоторым людям этот набор может принести множество проблем со здоровьем.

Какие фрукты не следует есть каждый день?

Диетологи и нутрициологи выделили ряд фруктов, которые не желательно есть каждый день или в очень больших количествах.

Зрелые или перезрелые бананы. Их следует есть людям, у которых нет никаких проблем со здоровьем и они ведут активный образ жизни, ходят в спортзал или занимаются профессионально спортом. А вот тем, кто на диете, или страдает сахарным диабетом от большого количества бананов, лучше отказаться. Во-первых, это очень калорийный фрукт, а во-вторых, он содержит много сахарозы. Виноград. Большинство сортов винограда содержат большое количество сахаров. Если есть его на регулярной основе, то можно набрать вес. Тем кому это уместно можно есть виноград без ограничений. А вот тем, кто на диете – лучше удержитесь. Грейпфрут. Сам по себе фрукт не имеет каких-то вредных составляющих, однако проблема кроется в другом. Если вы принимаете определенные лекарства, например иммунодепрессанты или препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, то грейпфрут может усилить их действие. Как следствие возможны побочные эффекты. Лимон. Частое потребление лимона портит зубную эмаль. Сухофрукты. Здесь есть два предостережения: во-первых у них много сахара. Во-вторых, их нужно тщательно промывать и отмачивать. Их при сушке обрабатывают сернистым газом.

Предостережения есть и к другим фруктам. Например, чрезмерное потребление яблок провоцирует вздутие, а частое употребление арбуза может быть вредным, если есть проблемы с почками.