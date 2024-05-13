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Можно ли каждый день есть овощи и фрукты: медики развеяли популярный миф

13.05.2024

Многие считают, что здоровое питание – это как можно больше овощей и фруктов, причем каждый день. Мол, они имеют много витаминов и полезных микроэлементов, от них не будет лишнего веса и т.д. Однако медики опровергают этот миф. Говорят, что чрезмерное количество фруктов может вредить, как и ежедневное их потребление. По крайней мере, это касается нескольких разновидностей фруктов, содержащих много глюкозы, сахарозы и фруктозы. Некоторым людям этот набор может принести множество проблем со здоровьем.

Какие фрукты не следует есть каждый день?

фрукти

Диетологи и нутрициологи выделили ряд фруктов, которые не желательно есть каждый день или в очень больших количествах.

  1. Зрелые или перезрелые бананы. Их следует есть людям, у которых нет никаких проблем со здоровьем и они ведут активный образ жизни, ходят в спортзал или занимаются профессионально спортом. А вот тем, кто на диете, или страдает сахарным диабетом от большого количества бананов, лучше отказаться. Во-первых, это очень калорийный фрукт, а во-вторых, он содержит много сахарозы.
  2. Виноград. Большинство сортов винограда содержат большое количество сахаров. Если есть его на регулярной основе, то можно набрать вес. Тем кому это уместно можно есть виноград без ограничений. А вот тем, кто на диете – лучше удержитесь.
  3. Грейпфрут. Сам по себе фрукт не имеет каких-то вредных составляющих, однако проблема кроется в другом. Если вы принимаете определенные лекарства, например иммунодепрессанты или препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, то грейпфрут может усилить их действие. Как следствие возможны побочные эффекты.
  4. Лимон. Частое потребление лимона портит зубную эмаль.
  5. Сухофрукты. Здесь есть два предостережения: во-первых у них много сахара. Во-вторых, их нужно тщательно промывать и отмачивать. Их при сушке обрабатывают сернистым газом.

Предостережения есть и к другим фруктам. Например, чрезмерное потребление яблок провоцирует вздутие, а частое употребление арбуза может быть вредным, если есть проблемы с почками.

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13.05.2024
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