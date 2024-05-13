В Пенсионном фонде озвучили важное сообщение на 13 мая

На днях Пенсионный фонд Украины обнародовал важную информацию. Украинские пенсионеры имеют возможность воспользоваться полезным сервисом Пенсионного фонда Украины, который существенно упростит жизнь. Об этом официально сообщили на Facebook странице ведомства. Этот сервис существенно упростит жизнь пенсионерам, ведь им не придется регулярно посещать отделения Пенсионного фонда в случае возникновения вопросов.

О чем идет речь

Пенсионерам важно быть в курсе всех событий:

перерасчет пенсионных выплат;

изменения в пенсионном деле;

дата выплаты пенсий;

зачисление полученного страхового стажа и прочее.

Чтобы лишний раз не идти в отделение Пенсионного фонда Украины для уточнения информации, можно воспользоваться более удобным способом — смс-информирование от ПФУ. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно иметь телефон. При чем не обязательно смартфон, хватит обычного кнопочного телефона.

В сообщении ПФУ говорится, что сервис ориентирован и на пенсионеров, и на обычных граждан, которые еще не достигли пенсионного возраста. С помощью смс-сообщения Пенсионный фонд будет информировать украинцев о назначении и перерасчете пенсий, а также об уплате единого социального взноса, размере их страхового стажа и о другой важной информации.

Как подключить смс информирование от Пенсионного фонда Украины

Чтобы подключить функцию смс информирования, достаточно действовать так:

пройти авторизацию в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины;

перейти на вкладку «Дистанционное информирование»;

поставить отметку возле текста «Согласен на получение смс-сообщений от ПФУ на номер моего мобильного телефона»;

указать в соответствующем поле номер телефона, на который будут поступать все сообщения;

нажать кнопку «Сохранить».

Если пенсионер самостоятельно не может справиться с этой задачей, то он может обратиться в Пенсионный фонд Украины и работники обязательно окажут помощь или проинформируют по вопросам, которые возникли у лица. Таким образом пенсионер всегда будет знать актуальную информацию.