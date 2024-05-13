Зачем владельцам ноутбуков обычный поднос: этот интересный трюк точно стоит внимания

Эта идея будет полезной всем владельцам ноутбуков. Более того, некоторые советуют вместе с ноутбуком сразу покупать новый поднос или подобрать соответствующий плоский кухонный аксессуар дома. Казалось бы, какая же здесь связь?

На самом деле обычный поднос может заменить собой довольно недешевую специальную подставку под ноутбук.

Зачем владельцам ноутбуков поднос

Обычный дешевый поднос, даже из пластика, позволит пользоваться ноутбуком в постели или на диване. Наверное всем известно, что если ставить ноутбук на мягкой поверхности, то это нарушит работу вентиляционных отверстий. Пока они перекрыты, ноутбук будет нагреваться, а чрезмерный перегрев вообще может привести к серьезной поломке.

Если человек не всегда может держать работающий ноутбук на столе, то достаточно использовать обычный поднос. Все мы любим смотреть фильм в постели или просматривать видео на YouTube на удобном диване.

Чтобы не закрывать вентиляционные отверстия, достаточно класть ноутбук на плоское изделие. Для этой цели можно взять и большую книгу или толстый журнал, но это лишний вес. А вот на подносе, который подходит по размеру, вашему ноутбуку будет «удобно» и безопасно даже на кровати.

А вот когда вы пользуетесь ноутбуком за столом, то поднос послужит прекрасным местом для чая и бутербродов. Но не забудьте протереть поднос перед тем, как снова положить на него ноутбук.

Напомним, что ранее мы рассказывали, можно ли заряжать телефон всю ночь. Специалисты не советуют такой подход, ведь несмотря на встроенный контроллер в батареи, за ночь происходит несколько полных циклов зарядки. Всего через несколько месяцев такой подход способен «убить» новую батарею. Ночная зарядка может подойти тем, кто не особо бережливо относится к гаджетам и часто меняет смартфоны, иначе лучше поддерживать уровень заряда в пределах 20-80%.