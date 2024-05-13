Можно или нет оставлять телефон на зарядке на ночь: специалисты поставили точку в давнем споре

Почти каждый согласится с тем, что заряжать мобильный телефон и другие гаджеты ночью очень удобно.

Если с вечера уровень заряда батареи близок к нулю, то утром он будет иметь сто процентов, и этого хватит на весь день или почти на весь день. Главное удобство в том, что батарея заряжается пока человек спит.

Но не представляет опасности для устройства такой способ зарядки гаджета. Этот вопрос стал причиной немалого количества споров между пользователями. Одни убеждены, что заряжать телефон без присмотра категорически нельзя, другие убеждены, что так гораздо удобнее, ведь днем телефон почти всегда под руками. Наконец специалисты поставили точку в этом споре.

Опасна ли для смартфона ночная зарядка

Специалисты единодушны, они настаивают на том, что заряжать телефон всю ночь опасно. И это плохая новость для сторонников такого способа зарядки. В первую очередь это вредит батарее.

В батареях современных гаджетов есть встроенный специальный контроллер, который останавливает процесс зарядки после того, как она заряжается на сто процентов.

Однако такой предохранитель не всегда эффективен, ведь через несколько минут уровень заряда аккумулятора немного спадает, и после этого процесс зарядки возобновляется.

Таким образом за одну лишь ночь может завершиться несколько циклов зарядки.

Подобные процессы не лучшим образом влияют на состояние батареи, уже через несколько месяцев даже в новом смартфоне заряд будет держаться хуже. В таком случае батарея выйдет из строя довольно быстро, всего через год ее придется заменять или покупать новый смартфон.

Именно поэтому лучше отключать зарядное устройство от смартфона вовремя — до того, как он зарядился н 100%. А лучше после того, как батарея зарядилась до 80%. Также стоит ставить телефон на зарядку когда у него остается 20-25%. Таким образом батарея не «засчитывает» полный цикл зарядки/разрядки и, соответственно, служит дольше.