Более 1000 участниц: в Книгу рекордов Гиннеса внесли самую большую в мире поп-группу

Обычно музыкальные коллективы состоят из двух, трех, четырех ну или максимум десяти участниц. Особенно если речь об обычных поп-группах, которые все привыкли видеть в шоу-бизнесе. Однако бывают исключения и иногда эти исключения так феноменальны, что могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Так случилось и с японским коллективом АКВ48. Это поп-группа в состав которой на данный момент входит 48 девушек, однако были периоды, когда коллектив состоял из более чем сотни участниц.

Что известно о группе?

Это женский музыкальный коллектив, созданный в Японии в 2005 году. Его основал японский продюсер Ясуси Акимота.

Группа уникальна не только количеством участниц, но и определенными внутренними правилами, которые они соблюдают. Например, они не только выступают на сцене и записывают альбомы в студиях, но и принимают участие в различных развлекательных программах. Одной из таких является «церемония рукопожатий». Суть церемонии в том, что все поклонники коллектива могут прийти на встречу со своими кумирами и пообщаться с любимой участницей группы. Именно поэтому этот коллектив и насчитывает столько участниц, ведь если бы их было трое или даже десять, то «церемония рукопожатий» была бы невозможной из-за слишком большого количества поклонников, которые всегда на нее приходят.

Еще одна особенность группы – наличие нескольких подгрупп. Девушки делятся на команды и в течение одного дня могут одновременно проводить концерты в разных локациях.

Несколько фактов об АКВ48

Вот, еще несколько интересных фактов о японском коллективе:

Все песни, которые группа выпускала после 2009 года, сразу попадали на первое место японских чартов. На сегодняшний день группа выпустила более 60 синглов и имеет 6 студийных альбомов. У коллектива есть свои «филиалы» в Китае, Малайзии, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах.

Если считать девушек, поющих в других странах, то суммарное их количество превышает 1400 человек.