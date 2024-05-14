Эксперты рассказали, какими средствами нельзя протирать столешницы и другие типы мебели

Уборка обязательно включает протирание столешницы и другой мебели от пыли или других загрязнений. Кое-кто делает это обычной тряпкой смоченной в воду или влажными салфетками. Остальные используют специальные магазинные средства, так называемую бытовую химию разного назначения. Однако не все знают, что даже профильная бытовая химия может повредить некоторые поверхности, будь то дерево, камень, нержавейка или, например, ламинат.

От каких средств следует полностью отказаться?

Испортить мебель может любое «кислотное» средство. То есть покупая бытовую химию внимательно читайте, нет ли в составе каких-либо кислот. Даже скудный их процент может безвозвратно испортить поверхность.

Дефекты могут быть заметны не сразу, однако через короткий промежуток после уборки на поверхности могут появиться пятна, потертости или тусклость. Касается это как искусственных, так и натуральных материалов.

Как лучше всего ухаживать за мебелью?

Кухонная столешница, или поверхность любой другой мебели будет дольше сохранять привлекательный вид, если правильно за ней ухаживать. Лучшее средство для подобных целей это чистая вода и немного геля для мытья посуды. Приготовьте такой раствор и поместите его в бутылку с распылителем. Взбрызните раствором на поверхность и протрите ее салфеткой из микрофибры. Если остались пятна повторите процедуру еще раз. Более того, если речь идет о глянцевых поверхностях, то после такой обработки на них будет медленнее собираться пыль.

Как безопасно и быстро отмыть унитаз?

Эксперты делятся лайфхаками не только по уходу за мебелью, но и за сантехникой. К примеру, мытье унитаза для многих сопровождается очень агрессивной химией. И то, она не всегда способна растворить желтый налет и накипь. В таком случае необходимо вычерпать из туалета всю воду и насыпать на поверхность унитаза лимонную кислоту. Побрызгайте на нее водой и подождите 10-15 минут. После этого протереть унитаз губкой. Обычно после такой манипуляции поверхность туалета становится белой.