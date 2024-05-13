Xiaomi 15 Pro получит 4 камеры и Snapdragon 8 Gen 4

Китайский инсайдер Digital Chat Station рассказал новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro. В частности, о его системе камер.

В Xiaomi 14 Pro вспышка находится внутри блока камер. В новом поколении она будет вынесена за пределы блока, пишет источник. У этого может быть две причины. Первая — Xiaomi 15 Pro получит увеличенные сенсоры. Вторая — будет четыре объектива вместо трех в прошлом поколении. Информатор сообщает, что форма и расположение модуля камер у Xiaomi 15 Pro останется прежней.

Нынешний прототип нового флагмана тестируется с перископом, а сенсор Samsung JN1 будет заменен на что-то другое. Также сообщается, что смартфон получит «микроизогнутый» экран с разрешением 2K, который по размеру аналогичен Xiaomi 14 Pro.

Смартфоны серии Xiaomi 15 должны стать одними из первых устройств на базе свежего процессора Snapdragon 8 Gen 4, который, по слухам, будет работать на более высоких частотах, чем ожидалось.