Windows начнет показывать рекламу людям которые играют в игры

Рекламные эксперименты Microsoft продолжаются — интерфейс Windows 11 скоро пополнится очередным баннером.

Разработчики Microsoft выпустили тестовое обновление Windows 11 под номером 26120.470 (KB5037864). В списке изменений среди прочих улучшений заявлено показа рекламы на странице настроек. Компания не скрывает планов и заявляет об этом открыто.

«Мы добавили баннер Game Pass на главной странице настроек.Карточка с рекомендациями будет показана на главной странице настроек всем, кто активно играет в игры на своем ПК«, — пишет Microsoft в своем блоге.

Надо сказать, что реклама появится только в операционных системах версий Home и Pro, а также только после входа в Windows с учетной записью Microsoft.

Интересно, что реклама будет показываться только тем юзерам, которые активно пользуются подпиской Game Pass. То есть, такой ход не нацелен на увеличение аудитории игрового сервиса, а скорее рассматривается как методика «поддержания штанов» — например, чтобы удержать уже заинтересованную аудиторию Game Pass.

Существует предположение, что для других пользователей в этом месте будут появляться другие баннеры.