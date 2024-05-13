Владельцы iPhone получили доступ к играм от PlayStation

В App Store появился бесплатный эмулятор PlayStation 1 под названием Gamma, который позволяет пользователям iPhone, которые не имеют джейлбрейка, играть в свои любимые игры для оригинальной консоли Sony. Об этом сообщает издание The Verge.

Разработанный программистом ZodTTD (Бенджамин Старк), известным разработчиком эмуляторов, Gamma предлагает такие функции, как поддержка Bluetooth-контроллеров и клавиатур, настраиваемые экранные скины, синхронизация с Google Drive и Dropbox для резервного копирования файлов игр, а также сохранение прогресса.

Эмулятор Gamma

Эмулятор Gamma имеет версии для iPhone и iPad и не требует поиска файлов BIOS для запуска игр. Несмотря на проблемы с включением некоторых проектов, большинство, как пишет The Verge, включаются без проблем.

До Gamma Бенджамин Старк создал такие эмуляторы для iPhone, как TurboGrafx-16 и N64 в 2008 и 2009 годах соответственно. Он также разработал эмулятор PSX4Droid для Android, но Google удалила его из Google Play в 2011 году.