Названы лучшие Android-смартфоны на май 2024 года

Издание GameRant опубликовало список лучших Android-смартфонов, доступных к приобретению в мае 2024 года.

Лучшим вариантом на данный момент наши коллеги назвали Google Pixel 8 Pro. Прежде всего за свою сбалансированную начинку, отличную камеру, стабильную операционную систему и удобные функции искусственного интеллекта.

Среди премиальных моделей наиболее удачным признан Samsung Galaxy S24 Ultra, который, благодаря поддержке работы со стилусом, способен заменить даже планшет.

Asus Zenfone 10 был признан лучшим компактным Android-смартфоном за свой стильный дизайн и удобство использования. В свою очередь OnePlus Open получил звание лучшего складного смартфона на Android, а Google Pixel 7a был признан самым удачным доступным девайсом.

В топ-6 также вошел OnePlus 12R, который был отмечен как смартфон с лучшей автономностью.