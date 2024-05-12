«Укрпочта» проведет аукционы, где лотами будут посылки, которые никто не забирает

Укрпочта заявила, что планирует перенять практику многих международных компаний и начать устраивать аукционы, где желающие могут покупать чужие посылки. В компании заявили, что начальная цена лота будет 10 гривен и участники аукциона не узнают, что им может достаться. Содержимое посылки каждый сможет посмотреть только после того, как выкупит ее.

«Почтовые отправления, которые получатель не забрал в течение двух недель, «Укрпочта» отправляет обратно отправителю. Если отправитель в течение двух недель также не забирает посылку, то она поступает на специально оборудованный склад, где хранится полгода. В течение этого периода и получатель, и отправитель имеют право по заявлению получить посылку», – пояснили на официальном сайте компании.

В то же время, есть множество посылок, которые так никто и не забирает.

Укрпочта планирует таким образом компенсировать денежные средства за их хранение

В компании говорят, что доход от аукционов поможет компенсировать затраты на логистику и хранение посылок. Уже известно, что посылки будут укомплектованы на паллеты и несколько посылок будут выступать как один лот. На них не будет никаких опознавательных знаков, а также никаких адресов ни отправителя, ни получателя. Также, чтобы все было честно и справедливо, люди, работающие в Укрпочте, не смогут участвовать в аукционах.

«В настоящее время на складах компании находятся десятки тысяч невостребованных посылок, которые хранятся там более полугода. Ранее такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь, согласно законодательству, мы можем продать эти посылки и компенсировать затраты на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира. Как компания государственного сектора, мы должны привлекать все возможности для того, чтобы быть эффективными и генерировать прибыль для бюджета Украины, и, соответственно, для обеспечения армии и социальных выплат«, — отметил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.