У миллионов украинцев есть переплата за газ: как можно вернуть собственные средства?

Когда началась война уже через несколько месяцев, большинство поставщиков газа прекратили свое функционирование. Монополистом на рынке стала компания Нафтогаз, которая обслуживает 97% всех потребителей газа в Украине. Люди начали переходить в Нафтогаз в мае 2022 года. Однако для многих стало сюрпризом, что у них теперь другой поставщик.

Многие люди банально не знали, что компания будет другая и оплачивали газ пользуясь старым счетом. Эти средства, попавшие на счет старого поставщика газа, автоматически вернуть нельзя. Также их не перечисляют на счет Нафтогаза. Следовательно, несколько миллионов украинцев до сих пор не вернули собственные средства, хотя еще могут это сделать.

Как вернуть деньги?

Если вы знаете, что имеете переплату на старом счете, нужно воспользоваться следующей инструкцией:

Найти адрес своего предыдущего поставщика газа. Это можно сделать, зайдя в Интернете на сайт компании. Оформляете заявление, где прописываете собственные данные, размер переплаты, номер личного счета, содержащий 9 цифр. Этот счет есть в платежках за газ. Далее следует указать номер банковского счета. Если у вас его нет – стоит открыть, потому что без него вернуть деньги будет сложнее.

Также необходимо добавить в письмо копии идентификационного номера и паспорта. Все документы, а также заявление и счет должны быть от имени того человека, чья фамилия указана в платежках за газ.

«Если делаете копии паспорта, то копируйте сразу все страницы. Часто газсбыты отказывали потребителям в возвращении переплаты, потому что им, видите ли, не хватает какой-то второстепенной, даже пустой страницы паспорта«, — говорят те потребители, которые уже возвращали таким образом свои средства.

Такое письмо нужно либо отправить по адресу предыдущего поставщика газа, либо отнести лично в офис компании. После копию этого же заявления нужно отправить еще и в НКРЭКУ.