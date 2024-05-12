Будут наказывать очень строго: в ТЦК рассказали, что будет с теми, кто нарушает правила мобилизации

Украинцам рассказали о том, что существенное ужесточение наказания за нарушение правил воинского учета не означает, что представители ТЦК и СП будут выписывать штрафы все военнообязанным мужчинам без разбора. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тммочко.

Детали

Тимочко настаивает на том, что штрафы за нарушение правил мобилизационного законодательства — это не наказание, а символ для эффективного регулирования. То есть в правительстве пытались найти способ мотивировать людей вовремя обращаться в ТЦК для актуализации данных.

Это не значит, что уже через дев месяцы, которые предоставляются мужчинам для обновления данных, всех их массово начнут штрафовать. Каждая ситуация будет рассматриваться отдельно. Кроме того, это будет не просто так, а через обращение в судебные органы. Люди опасаются, что ситуация будет такой, что работники Центров комплектования будут подходить к людям и выписывать штрафы.

Ивано Тимочко отмечает, что нужно понимать, что штраф — это конечный результат невыполнения обязанностей гражданина.

Как утверждает председатель Совета резервистов ВСУ в украинском обществе есть такая проблема, что любая новость воспринимается как крайности. Если призвали в ряды ВСУ, то человек обязательно погибнет. Если не явился в ТЦК, то штраф или заключение. На самом деле введение штрафов это не более, чем способ мотивировать украинцев вовремя обновлять данные.

Что говорят украинцы

Однако простые украинцы не согласны с позицией Тимочко. Слишком много случаев смерти мужчин прямо в ТЦК, десятки ситуаций, когда людей силой похищают с улиц для доставки в военкоматы. Народ не доверяет представителям Территориальных центров комплектования и социальной защиты, именно поэтому возникает такая ситуация, что любое действие люди воспринимают как крайность и ожидают значительных штрафов за любое нарушение.