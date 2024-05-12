Осталось меньше месяца: в Украине введут европейские тарифы на электроэнергию

Украинским потребителям электроэнергии уже готовят европейские тарифы на электроэнергию. Рассказываем, сколько придется платить уже с первого июня. Об этом стало известно из заявления народного депутата Алексея Кучеренко.

Детали

Уже 31 мая этого года в Украине заканчивается действие действующего тарифа на электроэнергию. Это означает, что с большой вероятностью тарифы могут пересмотреть, и точно не в меньшую сторону. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко в эфире национального телемарафона «Единые новости». По словам народного депутата, повысить цены на электричество планируют уже с первого июня.

Почему правительство решило пересмотреть тарифы на электроэнергию

Повышение тарифов на электроэнергию вынужденное. В первую очередь пересмотр тарифов связан с восстановлением ракетных атак и атак дронов на объекты энергетической инфраструктуры в различных регионах Украины, которые снова осуществляют российские оккупанты. Это наносит значительный ущерб и убытки энергетическим компаниям. В то же время на ремонт уничтоженного и поврежденного оборудования нужны колоссальные суммы.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что именно повышение тарифов в 2023 году помогло спасти ситуацию с критическими повреждениями энергетических объектов. Именно поэтому в этом году в правительстве снова поднимают вопрос целесообразности повышения тарифов.

По словам главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля, несмотря на то, что на поврежденных ТЭС почти круглосуточно продолжается ремонт, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Сейчас стабилизировать ситуацию удается благодаря аварийной помощи из ЕС. Уйдет немало времени на ремонт и восстановление поврежденных объектов.

Какой будет стоимость электроэнергии с 1 июня

Сейчас украинцы платят за электричество по тарифу 2,64 гривны за кВт-час. Повысить тариф планируют примерно до 3,5 или 4 грн за кВт-ч. То есть стоимость вырастет почти в полтора раза. Это довольно значительный рост цен.