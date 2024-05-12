Унитаз будет сиять лучше нового: нужно только утром залить этот раствор и смыть вечером

Если в вашей квартире жесткая вода, то вам придется постоянно бороться с известковым налетом. Хозяевам квартиры придется регулярно чистить унитаз различными средствами, но рыжеватый налет и известняковый камень все равно будут накапливаться и портить внешний вид. На самом деле есть достаточно быстрое решение, которое позволит легко отчищать налет.

Как избавиться от рыжеватого налета и известнякового камня на унитазе

От известкового налета и рыжих следов не останется и следа. Достаточно воспользоваться простым, но проверенным народным методом. Это средство точно поможет избавиться от грязи на унитазе. Рассказываем о простом, но на сто процентов действенном средстве для очистки. Им пользуются даже клининговые компании.

Итак, действовать нужно так:

налить полный стакан кипятка;

добавить туда четыре столовые ложки кальцинированной соды;

полученную смесь нужно вылить прямо в унитаз.

Внимание! Когда сода контактирует с водой, возможно возникновение легкой химической реакции, поэтому стоит надеть перчатки, чтобы не повредить руки. При этом соду стоит добавлять понемногу, а не всю и сразу.

При этом нужно учесть несколько нюансов. Проследите, чтобы кипяток не попал на стенки унитаза, ведь в таком случае есть риск того, что при значительном росте температуры глазурь на поверхности покроется мелкими трещинами. Именно поэтому вливать раствор нужно тонкой струйкой прямо в воду.

Процедуру лучше делать утром, когда дома никого не будет. А вечером вымыть унитаз с помощью ершика. Очистить нужно все поверхности. После такой обработки от известкового налета и рыжих следов не останется ни следа.

Это не единственный способ очистки унитаза. Украинцам советуют периодически вливать в унитаз смесь соды и уксуса, разбавленные в небольшом количестве воды. Все это поможет поддерживать унитаз в чистоте. Таким образом не придется тратить много времени на очистку сильно загрязненной сантехники.