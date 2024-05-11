Nothing выпустит бюджетный смартфон под суббрендом

Nothing готовится к запуску своего самого доступного смартфона за 140 долларов, но выйдет он под дочерним брендом компании CMF.

CMF — суббренд Nothing, под которым выпускаются недорогие аксессуары. Но вскоре ассортимент расширится. Готовится выпуск смартфона под названием CMF Phone (1). И это будет самая дешевая модель Nothing. Ценник составит около 140 долларов США.

Известно, что у смартфона будет пластиковый корпус с дизайном в духе Nothing Phone. Новинка получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Железной основой станет неназванный чип MediaTek с поддержкой 5G. Аккумулятор на 5000 мА*ч поддерживает зарядку по проводу мощностью 33 Вт.

Операционная система — Android с урезанной версией фирменного интерфейса Nothing OS. Цвета — белый, черный, оранжевый. Дата начала продаж неизвестна.