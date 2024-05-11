WhatsApp изменил цвета и дизайн на смартфонах

Новое обновление WhatsApp принесло измененный дизайн в версии для iOS и Android, направленный на создание более «плавного и визуально привлекательного опыта».

Зеленый — это новый черный (или, скорее, зеленый — это новый… ну, зеленый) для WhatsApp. В обновлении зеленый цвет стал основным акцентным цветом приложения, заменив прежнюю палитру. Кнопки, значки уведомлений и другие элементы теперь будут выглядеть более зелеными.

Для пользователей Android обновление принесло более значительные визуальные изменения. Панель вкладок, которая ранее располагалась в верхней части экрана, теперь расположена внизу, повторяя оформление версии для iPhone.

WhatsApp предлагает теперь опцию «более темный темный режим», где используются более глубокие тона и высокая контрастность.

Кроме цветовых изменений, обновление содержит обновленные иконки и иллюстрации с более округлой эстетикой. Новые анимации и обои для чата также добавляют визуальный «шик».

Обновление прошло бета-тестирование и теперь распространяется по всему миру.