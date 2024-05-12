Коллекционеры готовы отдать более 10 000 гривен за украинскую монету: о каком экземпляре речь?

В Украине достаточно активно развита продажа разнообразных коллекционных вещей: банкнот, монет, старинных сувениров и т.д. Есть специальные онлайн-площадки, где владельцы уникальных вещей выставляют их на продажу и иногда могут неплохо заработать. Например, если у вас есть монета номиналом 50 копеек 1992 года, то вы можете выручить за нее 11 000 гривен. Правда, ценны не все экземпляры, а лишь отдельные разновидности.

За какой монетой ищут?

В случае с монетой номиналом в 50 копеек – речь о разновидности 3ВАг. Эта монета имеет ряд отличных характеристик. Например, средний зуб трезубца очень толстый. Рисунок имеет диаметр 17,7 мм. Среди других отличий — гладкий гурт, а еще гроно №1. Это гроно имеет четыре отдельных ягоды, а пятая слилась с венком. Благодаря этим ярким характеристикам идентифицировать ценную монету очень просто. 11 000 вам отдадут за таких 50 копеек, если они в очень хорошем состоянии, а в среднем выручить можно минимум 4000 гривен на подобном экземпляре.

Какие еще 50 копеек дорого стоят?

Еще ценят 50 копеек 2001 года выпуска. За них готовы отдать от 1500 гривен. Монета ценна из-за небольшого тиража, которым она была выпущена. Он составляет всего 5000 единиц.

«Вероятность найти монету в обращении маловероятна. Однако на аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении«, — рассказывают специалисты.

Также ценность 50 копеек 1994 года. Их можно идентифицировать по маленькому отверстию в нижней части трезубца. Среди других отличительных черт – гурт с очень мелкой насечкой.

«В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями — 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн«, — заключают специалисты.