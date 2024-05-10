В Укрэнерго рассказали, как изменятся тарифы на электроэнергию и когда это произойдет

Тарифы на коммунальные услуги не планировали повышать не то что до конца войны, а как минимум до конца этого года. Однако на практике все будет немного иначе. Из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры может возрасти тариф на электроэнергию. В Правительстве заявляют, что это поможет хоть немного перекрыть тот многомиллионный ущерб, который несет отрасль. Пока энергетики оценивают последствия последних прилетов, однако уже могут утверждать, что стоимость ремонтных работ исчисляется миллиардами гривен.

Как вырастет тариф?

Сейчас в Укрэнерго поделились, что рассматривают вариант повысить тариф до 3-3,5 гривен, хотя ранее говорили, о том, что больше 3 гривны киловатт/час стоить не будет. Для масштабных потребителей, например крупных предприятий тариф может и вообще достигать 4 гривен. По крайней мере, такая идея уже звучала в Верховной Раде. Пока что окончательное решение не принято. Во всяком случае, в мае украинцы будут платить по старому тарифу, а вероятного повышения стоит ожидать уже с 1 июня.

Будут ли отключения света?

Этого спрогнозировать пока никто не может. В Укрэнерго говорят, что периодами нагрузка на сети очень большая и в любой момент свет могут выключить экстренно или по предварительно составленным графикам. В некоторых регионах, которые испытывают большие разрушения света, нет по несколько часов в день. К примеру, время от времени блекауты наблюдают в Харькове. Часто нет света в Одессе.

Чтобы избежать отключений в Укрэнерго просят украинцев максимально экономить свет. Не включать электроприборы в вечернее время, особенно с 19:00 до 22:00. К приборам, которые потребляют больше всего электроэнергии, относятся бойлер, пылесос, стиральная машинка, электрическая духовка и т.д.

Выключайте из розетки зарядные устройства, которыми вы не пользуетесь. Не забывайте выключать свет, а чтобы сэкономить, позаботьтесь об установке двух тарифного счетчика.