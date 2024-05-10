Астролог рассказал, видит ли переговоры со страной агрессора в 2024 году

Астрологи активно делятся своими прогнозами по поводу того, как могут развиваться события на фронте. Иногда их «пророчества» довольно метки и совпадают с происходящим. Астролог Алексей Кириченко поделился своим видением возможных переговоров с россиянами. Будут ли они и если так, то к чему приведут?

Успешных переговоров не будет

Как отмечает украинское правительство, любые переговоры с агрессором возможны только в том случае, если российские войска полностью покинут территорию Украины. Последние, очевидно, не планируют этого делать. Астролог подобное подтверждает и говорит, что война в Украине продлится еще как минимум до лета 2025 года. Далее прогноз размыт и не точен. В этом году летом какие-то переговоры возможны, но они пройдут без успеха.

Также Кириченко спрогнозировал некоторую стабилизацию на фронте. Говорит, что в мае случится событие, которое несколько изменит ход войны. Нашим военным станет немного легче и меньше будут умирать люди.

Этому также поспособствует саммит, который состоится в Швеции. Что касается еще одних переговоров, то их можно ожидать уже осенью.

«В сентябре и начале октября будет подчеркнута неопределенность. Будет не окончание всего, а неопределенность. Затемнение солнца в Весах с октября подчеркнет темы переговоров. Можно прогнозировать переговоры, которые не поставят точки над «i», — отмечает Кириченко.

Обострение и многие переломные моменты на поле боя придутся на зиму и весну 2025 года.

«Я не считаю, что они будут страшными. Зимой планета Марс будет ретроградна у Рака. Марс в Раке был прошлой весной, когда говорили о контрнаступлении, но вперед не шли. Знак Рака означает ползти назад«, — добавил астролог.

Ряд других специалистов соглашается с коллегой и говорят, что успешных переговоров ждать не стоит.