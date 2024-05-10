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Фермеры заявили о дефиците популярного овоща: это приведет к его резкому удорожанию

11.05.2024
овочі

Цены на те или иные продукты – это каждый день какой-то сюрприз. Некоторые товары могут резко снизиться в цене, другие наоборот по непонятным причинам дорожают. Следовательно, сейчас в супермаркетах наблюдается значительное повышение цен на прошлогоднюю морковь. Фермеры заявляют, что их запасы заканчиваются и так, как овощ превращается в дефицитный, то и цена на него будет соответствующей.

«Сегодня украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели«, – говорят аналитики.

В прошлом году ситуация была идентичной

Эксперты отмечают, что ситуация из года в год повторяется, однако в прошлом году стоимость моркови в это время была в три раза выше. Будет ли расти овощ в цене и дальше пока неизвестно. Это зависит прежде всего от запасов, которые имеют большие игроки рынка. Также стоимость зависит от спроса, который будет на овощ.

морква

Для примера на днях схожая ситуация случилась с луком. Цены поползли вверх потому что запасы заканчиваются. Однако украинцы решили не покупать дорогой овощ, тем более не лучшего качества из-за многомесячного хранения. Такой же сценарий наблюдался и со старым картофелем, который в начале весны продавали почти по 40 гривен за килограмм, однако впоследствии из-за уменьшения спроса цены снизили.

На данный момент стоимость моркови в разных торговых сетях варьируется от 9 до 30 гривен за килограмм.

В этом году сезон молодых овощей не заставит себя ждать

Эксперты говорят, что уже совсем скоро на полках стоит наблюдать свежие овощи. Сезон начнется скорее из-за аномально теплой весны. Именно из-за жаркой погоды уже начался сезон клубники и даже черешни. Последнюю уже продают в Закарпатье. Что касается клубники, то она есть во всех регионах и цена кое-где стартует от 35-40 гривен за килограмм.

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11.05.2024
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