Фермеры заявили о дефиците популярного овоща: это приведет к его резкому удорожанию

Цены на те или иные продукты – это каждый день какой-то сюрприз. Некоторые товары могут резко снизиться в цене, другие наоборот по непонятным причинам дорожают. Следовательно, сейчас в супермаркетах наблюдается значительное повышение цен на прошлогоднюю морковь. Фермеры заявляют, что их запасы заканчиваются и так, как овощ превращается в дефицитный, то и цена на него будет соответствующей.

«Сегодня украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели«, – говорят аналитики.

В прошлом году ситуация была идентичной

Эксперты отмечают, что ситуация из года в год повторяется, однако в прошлом году стоимость моркови в это время была в три раза выше. Будет ли расти овощ в цене и дальше пока неизвестно. Это зависит прежде всего от запасов, которые имеют большие игроки рынка. Также стоимость зависит от спроса, который будет на овощ.

Для примера на днях схожая ситуация случилась с луком. Цены поползли вверх потому что запасы заканчиваются. Однако украинцы решили не покупать дорогой овощ, тем более не лучшего качества из-за многомесячного хранения. Такой же сценарий наблюдался и со старым картофелем, который в начале весны продавали почти по 40 гривен за килограмм, однако впоследствии из-за уменьшения спроса цены снизили.

На данный момент стоимость моркови в разных торговых сетях варьируется от 9 до 30 гривен за килограмм.

В этом году сезон молодых овощей не заставит себя ждать

Эксперты говорят, что уже совсем скоро на полках стоит наблюдать свежие овощи. Сезон начнется скорее из-за аномально теплой весны. Именно из-за жаркой погоды уже начался сезон клубники и даже черешни. Последнюю уже продают в Закарпатье. Что касается клубники, то она есть во всех регионах и цена кое-где стартует от 35-40 гривен за килограмм.