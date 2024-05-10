Субсидию увеличат в 5 раз: кого коснется невиданная щедрость
Часть украинцев получит в 5 раз большую субсидию на электроэнергию. Коснется такое нововведение не всех, а только жителей Харьковской области.
С чем связана такая щедрость
Кабинет министров Украины принял решение об увеличении субсидий в 5 раз на нынешний неотапливаемый сезон, то есть с мая по сентябрь. Это касается только жителей Харькова и области.
- Дело в том, что стоимость 1 кВт электроэнергии, которое поставляется централизованно составляет всего 2,64 гривны за кВт;
- А вот стоимость 1 кВт, произведенного на дизельном топливе стоит в пять раз больше — 13,5 гривны.
Таким образом средний размер субсидии на неотапливаемый сезон возрастет со 160 гривен до 530 гривен в месяц. А льготы — с 74 гривен до 370 гривен.
Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Что говорит руководительница Минсоца
По словам Жолнович, потребность в том, чтобы повысить субсидию на неотапливаемый сезон на электричество для Харьковской области обусловлена тем, что сегодня российские оккупанты наносят огромное количество обстрелов, которая разрушает критическую инфраструктуру Харьковщины, в том числе энергообъекты.
Соответственно, подавляющее большинство жителей Харьковщины вынуждено в качестве альтернативного источника для электроэнергии выбирать более дорогие ресурсы, в том числе дизельное топливо. В Минсоце были проведены подсчеты, что в обычном режиме кВт стоит 2,64 гривны. А если производить электроэнергию из дизельного топлива, то это примерно в пять раз дороже. Поэтому собственно именно такие коэффициенты будут применены при начислении субсидий и льгот. То есть платежка в части субсидии вырастет в пять раз.
При этом дополнительно обращаться для перерасчета не придется. Всем действующим получателям субсидий такая сумма будет пересчитана Пенсионным фондом автоматически.
Однако вряд ли такая сумма покроет расходы на электроэнергию.
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