Субсидию увеличат в 5 раз: кого коснется невиданная щедрость

Часть украинцев получит в 5 раз большую субсидию на электроэнергию. Коснется такое нововведение не всех, а только жителей Харьковской области.

С чем связана такая щедрость

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении субсидий в 5 раз на нынешний неотапливаемый сезон, то есть с мая по сентябрь. Это касается только жителей Харькова и области.

Дело в том, что стоимость 1 кВт электроэнергии, которое поставляется централизованно составляет всего 2,64 гривны за кВт;

А вот стоимость 1 кВт, произведенного на дизельном топливе стоит в пять раз больше — 13,5 гривны.

Таким образом средний размер субсидии на неотапливаемый сезон возрастет со 160 гривен до 530 гривен в месяц. А льготы — с 74 гривен до 370 гривен.

Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Что говорит руководительница Минсоца

По словам Жолнович, потребность в том, чтобы повысить субсидию на неотапливаемый сезон на электричество для Харьковской области обусловлена тем, что сегодня российские оккупанты наносят огромное количество обстрелов, которая разрушает критическую инфраструктуру Харьковщины, в том числе энергообъекты.

Соответственно, подавляющее большинство жителей Харьковщины вынуждено в качестве альтернативного источника для электроэнергии выбирать более дорогие ресурсы, в том числе дизельное топливо. В Минсоце были проведены подсчеты, что в обычном режиме кВт стоит 2,64 гривны. А если производить электроэнергию из дизельного топлива, то это примерно в пять раз дороже. Поэтому собственно именно такие коэффициенты будут применены при начислении субсидий и льгот. То есть платежка в части субсидии вырастет в пять раз.

При этом дополнительно обращаться для перерасчета не придется. Всем действующим получателям субсидий такая сумма будет пересчитана Пенсионным фондом автоматически.

Однако вряд ли такая сумма покроет расходы на электроэнергию.