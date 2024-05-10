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ПриватБанк озвучил важную информацию для своих клиентов: речь идет о перевыпуске и оформлении карт

11.05.2024

Несколько дней назад один из самых популярных банков Украины — ПриватБанк обратился к украинцам с важным сообщением о доставке карт. Речь идет не только о перевыпуске карт, но и об открытии новых платежных карт. 

Как минимум до конца этого года ПриватБанк будет осуществлять бесплатную доставку карт «Новой почтой». Причем доставка будет осуществляться не только по Украине, а еще и более десятка стран Европы. 

Детали

Как утверждает Дмитрий Мусиенко, член правления финансового учреждения ПриватБанка, бесплатная доставка будет касаться как перевыпущенных платежных карт (и новых банковских карт также), так и новых цифровых карт, которые клиенты открыли с помощью мобильного приложения «Приват24». 

В какие европейские страны будет осуществляться доставка платежных карт

Заказать перевыпуск просроченной карты ПриватБанка можно в несколько кликов. Достаточно зайти в приложение Приват24 и выбрать «Перевыпуск карты» или «Доставку карты». Далее нужно будет выбрать доставку «Новой почтой» по Украине. Что касается отправки карт за границу, то отправка будет осуществляться через службу доставки «NovaPost» в такие европейские страны:

  • Чехия,
  • Польша,
  • Германия,
  • Румыния,
  • Молдова,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Великобритания,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Испания,
  • Италия.

Напомним, что срок действия карт ПриватБанка продлен из-за действия военного положения. Война усложнила немалому количеству украинцев даже банальное обращение в банк. Поэтому украинцы могут продолжать пользоваться своими карточками зачем если истек срок ее действия. Поэтому украинцы смогут рассчитываться карточками и товары и услуги, а также снимать наличные средства в банкоматах и кассах банков. 

Добавим, что украинцы массово жалуются на качество наличных долларов в отделениях Привата. Это объясняют тем, что в Украине дефицит наличной валюты, поэтому клиентам выдают те деньги, которые ранее получили от других клиентов. Эта ситуация спровоцирована войной, ведь доставлять наличные доллары довольно сложно. 

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11.05.2024
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