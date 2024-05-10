ПриватБанк озвучил важную информацию для своих клиентов: речь идет о перевыпуске и оформлении карт

Несколько дней назад один из самых популярных банков Украины — ПриватБанк обратился к украинцам с важным сообщением о доставке карт. Речь идет не только о перевыпуске карт, но и об открытии новых платежных карт.

Как минимум до конца этого года ПриватБанк будет осуществлять бесплатную доставку карт «Новой почтой». Причем доставка будет осуществляться не только по Украине, а еще и более десятка стран Европы.

Детали

Как утверждает Дмитрий Мусиенко, член правления финансового учреждения ПриватБанка, бесплатная доставка будет касаться как перевыпущенных платежных карт (и новых банковских карт также), так и новых цифровых карт, которые клиенты открыли с помощью мобильного приложения «Приват24».

В какие европейские страны будет осуществляться доставка платежных карт

Заказать перевыпуск просроченной карты ПриватБанка можно в несколько кликов. Достаточно зайти в приложение Приват24 и выбрать «Перевыпуск карты» или «Доставку карты». Далее нужно будет выбрать доставку «Новой почтой» по Украине. Что касается отправки карт за границу, то отправка будет осуществляться через службу доставки «NovaPost» в такие европейские страны:

Чехия,

Польша,

Германия,

Румыния,

Молдова,

Эстония,

Латвия,

Литва,

Великобритания,

Словакия,

Венгрия,

Испания,

Италия.

Напомним, что срок действия карт ПриватБанка продлен из-за действия военного положения. Война усложнила немалому количеству украинцев даже банальное обращение в банк. Поэтому украинцы могут продолжать пользоваться своими карточками зачем если истек срок ее действия. Поэтому украинцы смогут рассчитываться карточками и товары и услуги, а также снимать наличные средства в банкоматах и кассах банков.

Добавим, что украинцы массово жалуются на качество наличных долларов в отделениях Привата. Это объясняют тем, что в Украине дефицит наличной валюты, поэтому клиентам выдают те деньги, которые ранее получили от других клиентов. Эта ситуация спровоцирована войной, ведь доставлять наличные доллары довольно сложно.