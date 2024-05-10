Осталось совсем мало времени: в Украине вступит в силу новый противоречивый закон

Всех украинцев уже с 17 июля ожидают значительные изменения. Летом в Украине введут изменения, которые повлияют на использование украинского языка в эфирах программ.

Именно с указанной даты вступит в силу ч. 6 ст. 8 Закона Украины «О медиа». Это означает, что все комментарии, вопросы, интервью и реплики должны быть переведены на украинский язык, если они озвучены на негосударственном языке. Об этом рассказал Тарас Кремень, уполномоченный по вопросам защиты государственного языка.

Языковые квоты отменяют

Фактически использовать негосударственные языки с 17 июля можно будет только в случаях озвучивания устойчивых выражений, отдельных слов или коротких фраз. Таким образом, теперь определенное двуязычие будет запрещено в теле- и радиоэфирах. Конечно, речь идет об украинском и русском языках.

Сейчас с русского не переводят и не добавляют субтитры, если он звучит в эфире.

Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Кремень отмечает, что уже совсем скоро такая практика будет прекращена.

Добавим, что сейчас в Украине действует норма Закона, согласно которой не менее 90% программ должны транслироваться на государственном языке. В том числе речь идет о фильмах, которые показывают по телевизору. При этом также четко регламентируется временные рамки, 90% всех программ на украинском должны быть в дневном и вечернем эфире, то есть с 7 и до 18 часов и с 18 до 22.

Однако эксперты сомневаются, что такой подход рационален. В Украине немало русскоязычных людей, в том числе несущих службу в рядах Вооруженных сил Украины. Конечно, нам нужно отходить от того, чтобы русский язык звучал повсюду, но этим нужно было заниматься с момента провозглашения независимости, а не во время полномасштабной войны, сея раздор между людьми. Поэтому чиновники должны позаботиться об умеренности запретов и постепенном их введении