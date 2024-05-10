Сеть возмутил рекламный ролик нового iPad: Apple уже принесла извинения

Видео, в котором музыкальные инструменты раздавливают в прессе, вызвало возмущение в социальных сетях. То, что на самом деле было задумано как реклама нового планшета, закончилось извинениями от Apple.

Компания Apple извинилась за рекламный ролик своей новой модели планшета. Хотя видео имело целью сенсационно подчеркнуть разнообразные возможности более мощной модели Pro серии планшетов, оно вызвало возмущение многих пользователей в социальных сетях: в рекламном ролике показан гигантский пресс, в котором раздавливаются музыкальные инструменты, такие как труба и фортепиано, а также горшки с красками, фотоаппараты, скульптура и видеоигровая приставка. Затем пресс снова открывается — и внутри оказывается iPad.

Многие зрители раскритиковали разрушения в видео, даже если они казались компьютерными. Актер Хью Грант, известный по таким фильмам, как «Вонка» и «Ноттинг Хилл», также пожаловался на онлайн-платформе X на «уничтожение человеческого опыта» Кремниевой долиной.

Реклама не будет показана на телевидении, а сама Apple извинилась

Компания объявила, что реклама не будет показана на телевидении. Для компании важно разрабатывать продукты для творческих людей, заявил менеджер Apple Тор Михрен в интервью рекламному журналу «Ad Age» в четверг. «Мы промахнулись с этим видео, и нам очень жаль».