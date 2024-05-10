TikTok теперь будет помечать видео cгенерированное с помощью ИИ

TikTok теперь будет обозначать видео, которое было создано с помощью искусственного интеллекта. Это первая компания, которая будет отмечать контент подобного рода.

Контент, созданный с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта TikTok, уже автоматически помечается как таковой, и компания требует от авторов вручную добавлять такие же отметки к собственному контенту, но до сих пор они могли обойти эти правила и выдавать сгенерированный материал за настоящий, загружая его с других платформ.

Теперь компания начнет использовать цифровые водяные знаки, созданные межотраслевой группой Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), чтобы идентифицировать и маркировать как можно больше AIGC.

«ИИ открывает невероятные творческие возможности, но может запутать или ввести в заблуждение зрителей, если они не знают, что контент был создан с помощью искусственного интеллекта«, — сказал Адам Прессер, руководитель отдела операций, доверия и безопасности TikTok.«Маркировка помогает прояснить этот контекст — именно поэтому мы маркируем AIGC, созданные с помощью ИИ-эффектов TikTok, и уже больше года требуем от создателей маркировать реалистичные AIGC«.