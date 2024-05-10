Имплант от Neuralink сам частично отделился от мозга реципиента



Первая попытка Neuralink имплантировать свой чип в череп человека потерпела неожиданную неудачу после того, как устройство начало отсоединяться от мозга пациента, сообщила компания в среду.

Пациент, Ноланд Арбо, перенес операцию в феврале, чтобы прикрепить чип Neuralink к своему мозгу, но функциональность устройства начала снижаться в течение месяца после имплантации. Некоторые нити устройства, которые соединяют миниатюрный компьютер с мозгом, начали втягиваться. Компания Neuralink не сообщила, почему устройство частично отошло от мозга Арбо, но заявила в блоге, что ее инженеры усовершенствовали имплантат и восстановили его функциональность.

Уменьшение возможностей не угрожает Арбо, и он все еще может использовать имплантат, чтобы играть в шахматы на компьютере, используя свои мысли Об этом свидетельствуют данные Wall Street Journal, которая первой сообщила о проблеме с чипом. Возможность удаления имплантата рассматривалась после того, как стало известно об отслоении, сообщает издание.

Имплантат Арбо начал давать сбои в конце февраля, согласно сообщению в блоге Neuralink, когда неизвестное количество нитей чипа «отошло от мозга, что привело к уменьшению количества эффективных электродов». Это привело к уменьшению скорости передачи данных в битах в секунду, что, по сути, является показателем того, насколько хорошо имплантат может выполнять свои задачи.

Компания Neuralink, владельцем которой является Илон Маск и которая в прошлом году была оценена примерно в $5 млрд, широко разрекламировала успех своего первого имплантата, позиционируя себя как мирового лидера в области технологии мозговых чипов. Хотя устройство все еще находится на ранних стадиях разработки, сообщение компании привлекает больше внимания к непроверенному и сложному характеру экспериментальной процедуры.