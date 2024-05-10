Производитель отказался ремонтировать RTX 4090 обвинив пользователя

Компания Manli отказала в гарантии из-за поломки видеокарты GeForce RTX 4090 ссылаясь на неправильное использование

Владелец видеокарты Manli GeForce RTX 4090 столкнулся с отказом в гарантии после того, как его устройство вышло из строя из-за перегорания разъема 12VHPWR. Несмотря на заявления пользователя о правильной установке и использовании, производитель объяснил поломку ненадлежащей эксплуатацией карты.

Пользователь, профессиональный графический дизайнер, сообщил, что видеокарта работала только на 35% мощности при запуске Genshin Impact на максимальных настройках 4K, что приводило к неоднократным отключениям экрана, которые указывали на проблемы с производительностью.

После обращения к дистрибьютору клиенту было отказано в гарантийном обслуживании, ссылаясь на повреждение разъема графического процессора из-за неправильного подключения. Этот отказ был получен, несмотря на то, что пользователь настаивал на соблюдении инструкций по установке и предлагал оплатить полную стоимость ремонта.

Этот инцидент вызывает беспокойство относительно гарантийного обслуживания и поддержки видеокарт Manli, оставляя у пользователей сомнения относительно надежности производителя.