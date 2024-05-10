Украинцев готовят к новому тарифу на электроэнергию: уже известно, когда он может возрасти

Из-за непрекращающихся массированных обстрелов все больше объектов критической инфраструктуры повреждены или даже полностью разрушены. Энергетическая отрасль несет многомиллионный ущерб. Все это может привести не только к отключениям света, но и к увеличению тарифов на электроэнергию. В правительстве отмечают, что без этого обойтись не удастся, ведь это поможет закрыть хоть какой-то процент расходов, которые нужно выделить на восстановление и ремонт поврежденных объектов. Пока эксперты еще оценивают убытки, однако ситуацию осложняют новые прилеты, которые не факт, что будут прекращаться.

Предварительно тариф вырастет с 1 июня

По предварительным данным, тариф на электроэнергию для населения может возрасти с 1 июня 2024 года. В Правительстве отмечают, что по разным прогнозам это может быть 3-3,5 гривны за киловатт/час. В то же время в Министерстве энергетики говорят, что более 3 гривен за киловатт население не будет платить. До июня все будут платить старую цену — 2,64 гривны за киловатт/час.

В Интернете уже появляются разнообразные дезинформации о том, что тарифы вырастут до 4 гривен за киловатт, однако в Министерстве энергетики это отрицают.

Будут ли отключения света?

Пока это тоже очень популярный вопрос. Пока что свет выключают только в отдельных регионах, а вот общих отключений, которые бы происходили по графику и по всей Украине, еще нет. Однако энергетики уже говорят, что ситуация летом будет очень сложной. Повезло только с тем, что в настоящее время закончился отопительный сезон и более длинный световой день.

Также в правительстве отмечают, что украинцы должны сегодня как никогда экономить электроэнергию. Особенно это касается вечерних часов: с 19:00 до 22:00. В это время происходит наибольшая нагрузка на электросети. Поэтому в эти часы старайтесь не включать разнообразные электроприборы: стиральные машинки, бойлеры, пылесосы и т.д.