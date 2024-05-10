Идеально для пенсионеров: в Киевстар напомнили об их самом дешевом тарифе 

Один из самых популярных мобильных операторов Украины — Киевстар, напомнил своим клиентам о самом дешевом тарифе без интернета, который прекрасно подойдет пожилым людям и тем, кто не использует трафик в рамках других пакетов услуг. Об этом говорится в одном из комментариев на официальной странице компании Киевстар в Фейсбуке.

О чем говорится в комментарии

Один из абонентов спрашивает, почему он должен платить за услуги, которыми не пользуется. Например, мобильный интернет ему не нужен, то почему нужно платить за это. Ему, как и большинству пенсионеров, нужна только мобильная связь. Абонент возмущен, почему нет такого тарифа.

В ответ, представители Киевстара заявляются, что в компании есть дешевый тариф — «Любовь к родителям», который подойдет абонентам, не пользующимся мобильным интернетом.

Отметим, что согласно информации на официальном сайте Киевстар, в рамках этого пакета предоставляется безлимит на звонки в сети, 50 минут на другие номера, 50 смс и 5 Гб мобильного интернета. Этот тариф обойдется всего в 125 гривен в месяц.

Кроме того, абоненты Киевстар жалуются на то, что их переводят на другие тарифы, которые намного дороже предыдущих. Люди жалуются, что узнают о повышении цен случайно.

Что говорят в Киевстар

Представители Киевстар оперативно реагируют на обращения абонентов. Они утверждают, что предупреждают абонентов в соответствии с действующим законодательством, то есть за 7 дней до того, как изменения вступят в силу.

Добавим, что часть абонентов платит больше еще с 9 апреля, для других стоимость изменилась с первого мая. В целом повышение цен — это вынужденный шаг, ведь Киевстар постоянно инвестирует в развитие сети и установку источников бесперебойного питания на базовых подстанциях, чтобы обеспечить доступ к сети даже во время блэкаутов.