В Украине активно ищут тех, кто готов работать из дома: зарплата до 30 000 гривен

Дистанционная работа набирает все большую популярность. Поначалу пандемия, а потом война значительно изменили рынок труда. Компании поняли, что можно меньше тратить средства на обслуживание офисов и искать работников не в пределах одного города, а вообще без границ. Работникам тоже такой формат нравится, ведь неважно где вы живете: в селе, где нет работы, или в небольшом городке. Для работы в Интернете достаточно иметь компьютер и доступ к Интернету. В связи с этим на сайтах по поиску работы все больше появляется вакансий, предусматривающих удаленную занятость. Зарплата у таких специалистов выше средней на рынке и достигает 30 000 гривен и больше.

Кем можно отдаленно работать?

Сегодня работать дома можно кем угодно. Это не только ИТ-специалисты или фрилансеры, это бухгалтеры, продавцы, консультанты, репетиторы и т.д. Вот, каких специалистов ищут именно сейчас:

Переводчиков и преподавателей иностранного языка. Во время войны в Украине открылось немало онлайн-курсов и языковых школ. Соответственно возрос спрос и на специалистов, которые могут обучать людей иностранному языку. Английский, немецкий, испанский, польский – спросом пользуются носители совершенно разных языков. Операторы чата или директ менеджеры. Это специалисты, которые от имени магазина или компании общаются с потенциальными клиентами, отвечают на вопросы, касающиеся конкретного товара или услуги. Иногда такие специалисты могут также иметь дома гарнитуру и отвечать на звонки, или звонить клиентам. Туристические агенты. Туризм понемногу оживает, и как следствие появилось немало вакансий для менеджеров по туризму. Опять же, в обязанности входит консультирование клиентов о различных поездках и путевках.

Это лишь небольшой перечень специалистов, которых сейчас ищут работодатели и которые могут работать из дома, зарабатывая при этом втрое больше, чем официальная минимальная зарплата в Украине.