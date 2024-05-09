Украинцы возмущены: популярный мобильный оператор снова повышает цены

Один из самых популярных мобильных операторов Украины — Киевстар снова резко повысил цены на тарифы. Рассказываем о причинах и последствиях внезапного роста цен.

Детали

Резкий пересмотр стоимости тарифов для некоторых абонентов Киевстар вызвал возмущение среди потребителей.

На официальной странице Киевстар в Facebook многие украинцы высказывают свое возмущение. При чем не столько о самом факте повышения цен, сколько о том, каким образом оператор сообщает об изменениях в тарифах.

Один из абонентов рассказал, что узнал о росте платы случайно, когда обратился в службу поддержки по другому вопросу. Он был неприятно удивлен тем фактом, что его не только не предупредили об изменениях, а еще и перевалили на более дорогой тариф.

Позже абонент выяснил, что есть возможность перейти на более дешевый тариф, но сделать это можно не ранее чем через месяц.

Клиент возмущен, ведь о подобном нужно сообщать заранее и давать четкие объяснения.

Сейчас сложное время, и важно своевременно сообщать об изменениях, особенно подорожании, чтобы люди могли планировать свои расходы и выбирать подходящие для них пакеты услуг.

Что говорят в Киевстар

Киевстар оперативно отреагировал на жалобы абонентов, утверждая, что абонентов уведомили об изменениях за 7 дней, как это и предусмотрено законодательством. Информирование проводилось через смс-сообщения, на веб-сайте оператора, а также на голосовое меню, доступное по номеру 466.

Также отмечают, что при обращении к оператору абонент может получить информацию о времени и содержание смс-сообщений, которые были отправлены.

В Киевстар уверяют, что они пытаются обеспечить максимально прозрачный и понятный процесс коммуникации со своими абонентами, однако реакция клиентов показывает, что не все клиенты могут вовремя узнавать об изменениях. Именно это и вызывает недовольство.

Отметим, что изменения по тарифам уже вступили в силу. Для одних абонентов еще с 9 апреля, для других — с 1 мая.