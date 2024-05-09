DxOMark назвал лучший камерафон в мире на май

Эксперты DxOMark признали HUAWEI Pura 70 Ultra лучшим камерофоном в мире, опередив предыдущего лидера, HONOR Magic6 Pro, с отрывом в 5 баллов.

Pura 70 Ultra может похвастаться самой универсальной камерой в 2024 году, обеспечивающей исключительное качество изображения в различных условиях освещения и сценариях. Это объясняется впечатляющими возможностями камеры:

Основной 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой (f/1.6-f/4.0)

Сверхширокоугольный объектив с разрешением 40 Мп

50-мегапиксельный телеобъектив с возможностью макросъемки

Основные плюсы камеры HUAWEI Pura 70 Ultra:

Исключительная детализация

Идеальная экспозиция

Точная передача цвета

Успешная автофокусировка

Высококлассный зум

Прекрасные портреты

Лучшая в области макросъемки

Однако, когда дело доходит до видеосъемки, HUAWEI Pura 70 Ultra не дотягивает, отставая от последних моделей iPhone с точки зрения операторских возможностей.