Hardnews
DxOMark назвал лучший камерафон в мире на май
Эксперты DxOMark признали HUAWEI Pura 70 Ultra лучшим камерофоном в мире, опередив предыдущего лидера, HONOR Magic6 Pro, с отрывом в 5 баллов.
Pura 70 Ultra может похвастаться самой универсальной камерой в 2024 году, обеспечивающей исключительное качество изображения в различных условиях освещения и сценариях. Это объясняется впечатляющими возможностями камеры:
- Основной 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой (f/1.6-f/4.0)
- Сверхширокоугольный объектив с разрешением 40 Мп
- 50-мегапиксельный телеобъектив с возможностью макросъемки
Основные плюсы камеры HUAWEI Pura 70 Ultra:
- Исключительная детализация
- Идеальная экспозиция
- Точная передача цвета
- Успешная автофокусировка
- Высококлассный зум
- Прекрасные портреты
- Лучшая в области макросъемки
Однако, когда дело доходит до видеосъемки, HUAWEI Pura 70 Ultra не дотягивает, отставая от последних моделей iPhone с точки зрения операторских возможностей.
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