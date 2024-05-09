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DxOMark назвал лучший камерафон в мире на май

09.05.2024
Huawei Pura 70 Ultra

Эксперты DxOMark признали HUAWEI Pura 70 Ultra лучшим камерофоном в мире, опередив предыдущего лидера, HONOR Magic6 Pro, с отрывом в 5 баллов.

Pura 70 Ultra может похвастаться самой универсальной камерой в 2024 году, обеспечивающей исключительное качество изображения в различных условиях освещения и сценариях. Это объясняется впечатляющими возможностями камеры:

  • Основной 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой (f/1.6-f/4.0)
  • Сверхширокоугольный объектив с разрешением 40 Мп
  • 50-мегапиксельный телеобъектив с возможностью макросъемки

Основные плюсы камеры HUAWEI Pura 70 Ultra:

  • Исключительная детализация
  • Идеальная экспозиция
  • Точная передача цвета
  • Успешная автофокусировка
  • Высококлассный зум
  • Прекрасные портреты
  • Лучшая в области макросъемки

Однако, когда дело доходит до видеосъемки, HUAWEI Pura 70 Ultra не дотягивает, отставая от последних моделей iPhone с точки зрения операторских возможностей.

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09.05.2024
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