Опубликованы характеристики Nintendo Switch 2: что имеем под капотом

По данным источников в таможенных службах, на которые ссылается Famiboards, компании Nvidia и Nintendo начали полноценное производство долгожданной консоли Nintendo Switch 2. Этой информацией поделился на форуме Reddit пользователь ezidro3.

Обновленные технические характеристики

Ожидается, что новая консоль будет иметь:

12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR 5 с пропускной способностью 7500 МТ/с, разделенной на два блока по 6 ГБ

256 ГБ памяти для хранения пользовательских данных по стандарту UFS 3.1

Встроенный микрофон, хотя его размещение (корпус консоли или контроллеры) еще не подтверждено

Для сравнения, оригинальная Nintendo Switch использует 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4 и модули eMMC на 32 ГБ или 64 ГБ для хранения данных.

Официальное подтверждение

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава подтвердил разработку новой консоли с ожидаемой датой выхода до 31 марта 2025 года.