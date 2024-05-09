«Оберіг» начинает работу: какие данные о военнообязанном получат ТЦК
Стало известно, какие именно данные военнообязанного будут в реестре «Оберіг». Эта информация будет доступна представителям ТЦК при вручении повесток.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко проинформировала, что в реестре «Оберіг» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные. Об этом замминистра рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua.
Все остальные методы не являются правомерными
По словам чиновницы, оповещение военнообязанных происходит только в соответствии с действующим законодательством — лично и с подписью. Все другие методы не являются законными.
Также Черногоренко объяснила, что если некоторые данные «некорректные», человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.
Также обновить данные со временем можно будет через электронный кабинет военнообязанного.
Заместитель министра отмечает, что пока ситуация следующая — менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Например, если неправильно указаны данные о браке или детей, то нужно обращаться в ГРАГС.
По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Например, данные были обновлены 5.05.2024 года.
Какие данные человек будет видеть о себе в «Обереге»
Будет указываться следующая информация:
- фамилия, имя и отчество;
- вид учета или дата снятия (исключения);
- категория учета;
- дата рождения;
- отсрочка/бронирование и дата окончания;
- постановление военно-врачебной комиссии и дата прохождения осмотра;
- звание;
- код и наименование военно-учетной специальности;
- идентификационный налоговый номер;
- уникальный номер в системе «Оберег»;
- отдел ТЦК и СП, в котором лицо состоит на учете;
- находится ли лицо в розыске.
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