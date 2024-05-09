«Оберіг» начинает работу: какие данные о военнообязанном получат ТЦК

Стало известно, какие именно данные военнообязанного будут в реестре «Оберіг». Эта информация будет доступна представителям ТЦК при вручении повесток.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко проинформировала, что в реестре «Оберіг» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные. Об этом замминистра рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua.

Все остальные методы не являются правомерными

По словам чиновницы, оповещение военнообязанных происходит только в соответствии с действующим законодательством — лично и с подписью. Все другие методы не являются законными.

Также Черногоренко объяснила, что если некоторые данные «некорректные», человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.

Также обновить данные со временем можно будет через электронный кабинет военнообязанного.

Заместитель министра отмечает, что пока ситуация следующая — менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Например, если неправильно указаны данные о браке или детей, то нужно обращаться в ГРАГС.

По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Например, данные были обновлены 5.05.2024 года.

Какие данные человек будет видеть о себе в «Обереге»

Будет указываться следующая информация: