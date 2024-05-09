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«Оберіг» начинает работу: какие данные о военнообязанном получат ТЦК

10.05.2024

Стало известно, какие именно данные военнообязанного будут в реестре «Оберіг». Эта информация будет доступна представителям ТЦК при вручении повесток. 

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко проинформировала, что в реестре «Оберіг» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные. Об этом замминистра рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua. 

Все остальные методы не являются правомерными

По словам чиновницы, оповещение военнообязанных происходит только в соответствии с действующим законодательством — лично и с подписью. Все другие методы не являются законными. 

Также Черногоренко объяснила, что если некоторые данные «некорректные», человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных. 

Также обновить данные со временем можно будет через электронный кабинет военнообязанного. 

Заместитель министра отмечает, что пока ситуация следующая — менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Например, если неправильно указаны данные о браке или детей, то нужно обращаться в ГРАГС. 

По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Например, данные были обновлены 5.05.2024 года.

Какие данные человек будет видеть о себе в «Обереге»

Будет указываться следующая информация:

  • фамилия, имя и отчество;
  • вид учета или дата снятия (исключения);
  • категория учета;
  • дата рождения;
  • отсрочка/бронирование и дата окончания;
  • постановление военно-врачебной комиссии и дата прохождения осмотра;
  • звание;
  • код и наименование военно-учетной специальности;
  • идентификационный налоговый номер;
  • уникальный номер в системе «Оберег»;
  • отдел ТЦК и СП, в котором лицо состоит на учете;
  • находится ли лицо в розыске. 

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10.05.2024
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