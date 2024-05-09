Пенсионерам с минимальными пенсиями насчитают доплату: деньги будут приходить в течение двух месяцев

В Пенсионном Фонде напоминают, что ряд пенсионеров имеют право получить доплату к ежемесячной пенсии, если отвечают ряду требований. Речь идет о лицах, проживающих в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. То есть это жители регионов, которые приближены к линии фронта, подвергаются регулярным обстрелам или сильно уничтожены российскими атаками. Пенсионерам, которые являются жителями этих областей, доплату к пенсии финансирует ООН.

Кому придет помощь?

Чтобы претендовать на эту надбавку, нужно иметь пенсию меньше 3250 гривен. Размер пособия будет таким, который дотянет существующую пенсию до этой суммы. То есть у кого-то это будет 500 гривен доплаты, у кого-то 100 или 200 гривен – все индивидуально.

Перерасчет произойдет автоматически и будет действовать в мае и июне. То есть, доплату люди будут получать в течение двух месяцев. Идти в Пенсионный Фонд не нужно, как и подавать какие-либо документы или реквизиты счетов. Вся необходимая информация уже есть в базе ПФУ. Деньги поступят с основной пенсионной выплатой на банковскую карту, или же их можно будет получить в отделении Укрпочты.

Какие еще доплаты ждут пенсионеров?

Кроме этой помощи, перерасчет получат и другие категории граждан. В частности, в июне выплату сразу за три месяца получат те, кто имеет весь страховой стаж, достиг пенсионного возраста и продолжает официально работать. Этот перерасчет должен был состояться еще в апреле, однако данные о стаже в ПФУ поступают с опозданием, и поэтому дополнительные деньги людям придут уже в июне.

Еще один пересчет, который тоже остается актуальным, касается пенсионеров, достигших 70, 75 или 80 лет. При пересечении этого возрастного рубежа людям будет начислено от 300 до 570 гривен.