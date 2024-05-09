В ПФУ рассказали, можно ли изменить дату получения пенсионных выплат

В Украине пенсии поступают людям ежемесячно в период с 4 по 25 число. При этом кому-то выплаты приходят в первой половине месяца, кому-то позже, а кому-то после 20 числа. В Пенсионном Фонде Украины отмечают, что есть определенный алгоритм, по которому определяют, какая категория граждан в первую очередь получит выплату, а какая в последнюю очередь. Изменить эту дату почти невозможно, разве что на это есть очень особые обстоятельства.

Как выбирают дату начисления пенсии?

Пенсия выплачивается всегда за месяц. То есть в апреле люди получают пенсию за апрель, в мае за май и т.д. Период месяца, когда будут приходить выплаты, устанавливается в момент ее оформления и меняется крайне редко. Вот, в какой последовательности украинцы получают выплаты:

В первых числах месяца пенсии начисляют лицам, получившим инвалидность в результате боевых действий. Далее следуют участники боевых действий. Затем лица, имеющие особые заслуги перед Родиной. Следующими идут члены семей погибших воинов. После них пенсии приходят лицам с инвалидностью. Затем выплаты получают все обычные пенсионеры, получающие пенсию по возрасту и не работающие. Последними выплаты получают работающие пенсионеры.

График выплат может зависеть не только от статуса пенсионера, но и способа получения пенсии. Например, те украинцы, которым выплаты приходят на банковские счета, всегда быстрее получают деньги, чем те, кто забирает их в отделении Укрпочты, или от почтальона.

Чтобы изменить дату получения пенсии, нужно получить один из статусов, идущих в начале перечня и подать соответствующую заявку в Пенсионный фонд. Хотя на практике изменение графика происходит крайне редко.