Опубликован ТОП лучших процессоров для игр на май месяц

AMD Ryzen 7 7800X3D — это лучший современный процессор для игр, который обладает не только феноменальной производительностью, но и отличной энергоэффективностью. Кроме того, годится для разгона. Но в рабочих задачах, к сожалению, чип уже не так хорош. Альтернатива от Intel — Core i7-14700K.

Наиболее удачная доступная модель — AMD Ryzen 5 7600X. За адекватный ценник игрок получает ЦП, который подходит как для бюджетных сборок, так и для ПК среднего уровня. В качестве альтернативы можно рассмотреть Intel Core i5-13400 или AMD Ryzen 7 5700X3D.

AMD Ryzen 9 7950X3D признан лучшим игровым процессором, который также годится и для работы. Альтернатива — Intel Core i9-13900K.

Самый лучший процессор для игр среднего уровня — это Intel Core i5-13600K. Он недорогой, хорош и в играх, и в работе, но энергоэффективность оставляет желать лучшего. Альтернатива — AMD Ryzen 7 5800X3D.

Core i3-13100F попал в топ, как лучший бюджетный процессор Intel. Альтернатива — AMD Ryzen 5 5600. А самая интересная модель со встроенным iGPU — это AMD Ryzen 5 8600G.