Легенда возвращается: Nokia выпустила обновленную 3210

В мире мобильной техники произошло знаковое событие – компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила обновленную версию легендарного телефона Nokia 3210, который стал любимым у многих на рубеже тысячелетий. Об этом сообщает издание GSMArena.

Новый Nokia 3210 сохранил узнаваемый дизайн, но получил современные функции. Теперь этот телефон поддерживает связь типа 4G, оснащен 2,4-дюймовым цветным LCD-дисплеем и процессором Unisoc T107. Объем оперативной памяти составляет 64 МБ, а флеш-накопителя – 128 МБ. Емкость памяти можно увеличить до 32 ГБ с помощью карты microSD.

На задней панели телефона расположена камера с разрешением 2 МП и фонариком, выполняющим роль вспышки. Также в спецификации устройства присутствуют беспроводная связь Bluetooth 5.0, MP3-плеер и FM-радио.

Пользователи смогут подключаться к облачным сервисам Nokia, где будут доступны последние новости, прогноз погоды и сервис YouTube Shorts. Кроме того, в новой версии Nokia 3210 можно будет играть в культовую мобильную игру Snake. Устройство работает под управлением операционной системы S30+.

Обновленный Nokia 3210 доступен в трех цветах: синем, золотистом и черном. Цена будет зависеть от региона продаж. Так, в Европе она составит €80.