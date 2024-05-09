На скриншоты из GTA 6 можно будет взглянуть уже на следующей неделе

Поклонники GTA могут в скором времени увидеть первые скриншоты и дизайн упаковки следующей части серии.

По данным инсайдеров, Rockstar Games готовит к релизу новые материалы, которые могут появиться уже на следующей неделе.

Недавно обновление API Rockstar Games вызвало волну обсуждений среди фанатов. Они внимательно следят за изменениями в коде, и недавно один из ботов в Twitter обнаружил четыре новые ссылки, которые в настоящий момент ведут на страницу с ошибкой 404.

Это указывает на то, что контент еще не загружен, но уже готовится к публикации.

Кроме того, компания Rockstar начала чистку своих соцсетей, что ранее уже предвещало анонс первого трейлера GTA 6.

Все это совпадает с предстоящим совещанием по доходам материнской компании Take-Two, запланированным на 16 мая, что может свидетельствовать о скором анонсе.

Напомним, что официальный релиз игры намечен на 2025 год.