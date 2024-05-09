GeForce RTX 5080 может выйти уже в этом году

Субфлагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 выйдет раньше, чем RTX 5090. Об этом со ссылкой на инсайдера kopite7kimi сообщает портал Videocardz.

Когда именно выйдут обе модели видеокарт, пока неясно. То, что старшие модели видеокарт не будут выпущены одновременно, может указывать на возможный выход Nvidia GeForce RTX 5080 в текущем году.

Новая GeForce RTX 5080 будет дешевле RTX 5090, что позволит большему количеству потенциальных покупателей приобрести эту видеокарту. Однако разница по уровню производительности между двумя моделями будет большой. Так, RTX 5080 получит 96 блоков SM и 256-битную шину, тогда как RTX 5090 предложит 192 блока SM и 512-битную шину.

Инсайдер kopite7kimi ранее точно описывал параметры видеокарт GeForce RTX 30 и RTX 40, в связи с чем утечка от этого источника может оказаться достоверной.

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 и RTX 4090 были представлены в сентябре 2022 года по цене от $899 за младшую модель с 12 ГБ видеопамяти. Впоследствии Nvidia также выпустила более мощную RTX 4080 Super.